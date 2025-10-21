Любителям чорних котів у іспанському місті Терраса, що на північному сході Каталонії, доведеться чекати, аби "усиновити" тваринку, адже на період свята це заборонено.

Міська влада іспанського міста Терраса заявила, що запитів на взяття під опіку чорних котів з притулків зазвичай стає значно більше перед Гелловіном, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому не можна брати чорних котів з притулку на Гелловін?

Досі у місті ще жодного разу не фіксували випадків жорстокого поводження з чорними котами, але такі інциденти вже траплялися в інших районах, тож місцева влада вирішила діяти превентивно. І рішення заборонити брати котів з притулку саме напередодні свята ухвалили після попереджень зоозахисників.

Такими діями намагаються захистити тварин від використання як "святкового реквізиту" чи від заподіяння шкоди. Тож забрати додому чорного кота в іспанському місті не можна буде з 6 жовтня по 10 листопада.

Водночас деякі запити притулки можуть розглядати індивідуально, а у міськраді зауважили, що запит є "тимчасовим та винятковим". Втім, там все ж не виключили повторення заборони й наступного року.

Загалом у Террасі проживає більше, ніж 9800 котів, і з них 100 перебувають у притулках. 12 з них – чорні та не знайдуть родину протягом найближчих двох тижнів.

У багатьох культурах чорні коти досі вважаються ознаками нещастя чи чаклунства, пише Euro Weekly. Втім, у таких країнах, як Японія та Єгипет, все зовсім інакше – там чорні коти є символами процвітання та удачі.

