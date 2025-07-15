Штраф або в'язниця: у яких країнах можуть покарати за селфі

Робити фотографії під час подорожі – це свята справа. Але у деяких країнах з цим слід бути обережними, адже ця невинна звичка може призвести до негативних наслідків.

У деяких місцях діють спеціальні заборони на селфі. Крім того, у багатьох країнах не можна фотографувати людей без їхньої згоди. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Італія

У місті Портофіно в Італії заборонили фотографуватися у популярних місцях з 10:30 по 18:00. Такі місця називаються "no waiting zones", і за порушення правил загрожує 275 євро штрафу.

Іспанія

В Іспанії можуть виписати штраф за фото з правоохоронцями. Навіть в тому випадку, якщо поліцейський випадково потрапив у кадр.

Загалом за фотографування охоронців, навіть у публічних місцях, загрожує штраф від 600 до 30 000 євро.

ОАЕ

Там фотографування людей без їхньої згоди є порушенням законів ОАЕ про конфіденційність. Тож якщо в кадр потрапила людина, яка цього не хотіла, можуть виписати штраф до 500 000 дирхам (тобто понад 116 тисяч євро). Також правопорушнику загрожує тюремне ув'язнення.

Японія

В деяких історичних районах гейш, таких як всесвітньо відомий квартал Гіон у Кіото, діє заборона на фотографування.

Все через дивних туристів, які переслідують гейш. Якщо зробити селфі з гейшею без її згоди або сфотографувати її в тишком, за це можуть оштрафувати на 10 000 єн – це майже 3 тисячі гривень.

Порада. Експерти закликають туристів завжди бути "особливо пильними", фотографуючи біля релігійних місць, урядових будівель, культурних установ, військових зон, пам'яток, захищених авторським правом, та громадських місць із законами про конфіденційність. Але ще краще заздалегідь ознайомитися із місцевими правилами перед мандрівкою.