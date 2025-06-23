Проте деякі з цих правил обурюють не лише туристів, а й місцевих жителів. Про це пише Закордон 24 спільно із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo.

Дивіться також Смачно, музично, танцювально: головні фестивалі Європи цього літа

Заборона на відкрите взуття

Національний парк Чінкве-Терре в Італії приваблює тисячі туристів. У 2019 році адміністрація парку запровадила заборону на відкрите взуття або взуття з гладкою підошвою, як-от сандалі чи шльопанці.

Поліція перевіряє тих, хто заходить на територію парку. За невідповідне взуття можуть виписати штраф від 50 до 2500 євро.

Заборона стелити рушники на пляжі

В Італії на пляжі Ла-Пелоза не можна стелити рушники. Цю вимогу пояснили тим, що до тканини прилипає пісок, і це псує красивий ландшафт пляжу.

За порушення правила можуть оштрафувати на суму до 100 євро. Влада закликає стелили рушники на солом'яні килимки, які можна орендувати на місці.

Дівчина на рушнику на пляжі
На пляжі Ла-Пелоза не можна стелити рушники / Pexels

Заборона на автомобілі з високим рівнем викидів

У Франції, Німеччині та Брюсселі є так звані "зелені зони" – туди можна заїжджати лише на машинах з низьким рівнем викидів.

Правила та штрафи варіюються залежно від країни, але загалом з порушника можуть стягнути від 80 до 2 700 євро.

Заборона на купівлю у величних торговців

На Пальма-де-Майорка для туристів ввели багато нових обмежень. Однак найбільше обурень викликала заборона на купівлю речей у неліцензованих вуличних торговців. Річ у тім, що штрафи на таких продавців не діяли, тож влада взялася за покупців.

Тобто якщо турист придбав у вуличного торговця, наприклад, сувенір, йому загрожує штраф у розмірі до 750 євро.

Туристки купують сувеніри
На Майорці не можна нічого купувати у вуличних торговців, які не мають ліцензії / Shutterstock

Заборона на купальники

У німецькому місті Росток одягненим відвідувачам заборонили заходити на нудистські пляжі. Туди тепер не пропускають навіть тих, хто в купальнику.

Тобто у спеціально відведених для нудистів зонах можна бути тільки роздягненими. Це правило ввели для того, щоб усі відвідувачі були в однакових умовах і почувалися в безпеці.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.