Проте деякі з цих правил обурюють не лише туристів, а й місцевих жителів. Про це пише Закордон 24 спільно із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo.

Дивіться також Смачно, музично, танцювально: головні фестивалі Європи цього літа

Заборона на відкрите взуття

Національний парк Чінкве-Терре в Італії приваблює тисячі туристів. У 2019 році адміністрація парку запровадила заборону на відкрите взуття або взуття з гладкою підошвою, як-от сандалі чи шльопанці.

Поліція перевіряє тих, хто заходить на територію парку. За невідповідне взуття можуть виписати штраф від 50 до 2500 євро.

Заборона стелити рушники на пляжі

В Італії на пляжі Ла-Пелоза не можна стелити рушники. Цю вимогу пояснили тим, що до тканини прилипає пісок, і це псує красивий ландшафт пляжу.

За порушення правила можуть оштрафувати на суму до 100 євро. Влада закликає стелили рушники на солом'яні килимки, які можна орендувати на місці.



На пляжі Ла-Пелоза не можна стелити рушники / Pexels

Заборона на автомобілі з високим рівнем викидів

У Франції, Німеччині та Брюсселі є так звані "зелені зони" – туди можна заїжджати лише на машинах з низьким рівнем викидів.

Правила та штрафи варіюються залежно від країни, але загалом з порушника можуть стягнути від 80 до 2 700 євро.

Заборона на купівлю у величних торговців

На Пальма-де-Майорка для туристів ввели багато нових обмежень. Однак найбільше обурень викликала заборона на купівлю речей у неліцензованих вуличних торговців. Річ у тім, що штрафи на таких продавців не діяли, тож влада взялася за покупців.

Тобто якщо турист придбав у вуличного торговця, наприклад, сувенір, йому загрожує штраф у розмірі до 750 євро.



На Майорці не можна нічого купувати у вуличних торговців, які не мають ліцензії / Shutterstock

Заборона на купальники

У німецькому місті Росток одягненим відвідувачам заборонили заходити на нудистські пляжі. Туди тепер не пропускають навіть тих, хто в купальнику.

Тобто у спеціально відведених для нудистів зонах можна бути тільки роздягненими. Це правило ввели для того, щоб усі відвідувачі були в однакових умовах і почувалися в безпеці.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.