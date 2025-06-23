Однако некоторые из этих правил возмущают не только туристов, но и местных жителей. Об этом пишет Заграница 24 совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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Запрет на открытую обувь

Национальный парк Чинкве-Терре в Италии привлекает тысячи туристов. В 2019 году администрация парка ввела запрет на открытую обувь или обувь с гладкой подошвой, например сандалии или шлепанцы.

Полиция проверяет тех, кто заходит на территорию парка. За неподходящую обувь могут выписать штраф от 50 до 2500 евро.

Запрет стелить полотенца на пляже

В Италии на пляже Ла-Пелоза нельзя стелить полотенца. Это требование объяснили тем, что к ткани прилипает песок, и это портит красивый ландшафт пляжа.

За нарушение правила могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Власти призывают стелить полотенца на соломенные коврики, которые можно арендовать на месте.

Девушка на полотенце на пляже
На пляже Ла-Пелоза нельзя стелить полотенца / Pexels

Запрет на автомобили с высоким уровнем выбросов

Во Франции, Германии и Брюсселе есть так называемые "зеленые зоны" – туда можно заезжать только на машинах с низким уровнем выбросов.

Правила и штрафы варьируются в зависимости от страны, но в целом с нарушителя могут взыскать от 80 до 2 700 евро.

Запрет на покупку у величественных торговцев

На Пальма-де-Майорка для туристов ввели много новых ограничений. Однако больше всего возмущений вызвал запрет на покупку вещей в нелицензированных уличных торговцев. Дело в том, что штрафы на таких продавцов не действовали, поэтому власти взялись за покупателей.

То есть если турист приобрел у уличного торговца, например, сувенир, ему грозит штраф в размере до 750 евро.

Туристки покупают сувениры
На Майорке нельзя ничего покупать у уличных торговцев, которые не имеют лицензии / Shutterstock

Запрет на купальники

В немецком городе Росток одетым посетителям запретили заходить на нудистские пляжи. Туда теперь не пропускают даже тех, кто в купальнике.

То есть в специально отведенных для нудистов зонах можно быть только раздетыми. Это правило ввели для того, чтобы все посетители были в одинаковых условиях и чувствовали себя в безопасности.

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