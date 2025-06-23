Однако некоторые из этих правил возмущают не только туристов, но и местных жителей. Об этом пишет Заграница 24 совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.
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Запрет на открытую обувь
Национальный парк Чинкве-Терре в Италии привлекает тысячи туристов. В 2019 году администрация парка ввела запрет на открытую обувь или обувь с гладкой подошвой, например сандалии или шлепанцы.
Полиция проверяет тех, кто заходит на территорию парка. За неподходящую обувь могут выписать штраф от 50 до 2500 евро.
Запрет стелить полотенца на пляже
В Италии на пляже Ла-Пелоза нельзя стелить полотенца. Это требование объяснили тем, что к ткани прилипает песок, и это портит красивый ландшафт пляжа.
За нарушение правила могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Власти призывают стелить полотенца на соломенные коврики, которые можно арендовать на месте.
На пляже Ла-Пелоза нельзя стелить полотенца / Pexels
Запрет на автомобили с высоким уровнем выбросов
Во Франции, Германии и Брюсселе есть так называемые "зеленые зоны" – туда можно заезжать только на машинах с низким уровнем выбросов.
Правила и штрафы варьируются в зависимости от страны, но в целом с нарушителя могут взыскать от 80 до 2 700 евро.
Запрет на покупку у величественных торговцев
На Пальма-де-Майорка для туристов ввели много новых ограничений. Однако больше всего возмущений вызвал запрет на покупку вещей в нелицензированных уличных торговцев. Дело в том, что штрафы на таких продавцов не действовали, поэтому власти взялись за покупателей.
То есть если турист приобрел у уличного торговца, например, сувенир, ему грозит штраф в размере до 750 евро.
На Майорке нельзя ничего покупать у уличных торговцев, которые не имеют лицензии / Shutterstock
Запрет на купальники
В немецком городе Росток одетым посетителям запретили заходить на нудистские пляжи. Туда теперь не пропускают даже тех, кто в купальнике.
То есть в специально отведенных для нудистов зонах можно быть только раздетыми. Это правило ввели для того, чтобы все посетители были в одинаковых условиях и чувствовали себя в безопасности.
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