Однако некоторые из этих правил возмущают не только туристов, но и местных жителей. Об этом пишет Заграница 24 совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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Запрет на открытую обувь

Национальный парк Чинкве-Терре в Италии привлекает тысячи туристов. В 2019 году администрация парка ввела запрет на открытую обувь или обувь с гладкой подошвой, например сандалии или шлепанцы.

Полиция проверяет тех, кто заходит на территорию парка. За неподходящую обувь могут выписать штраф от 50 до 2500 евро.

Запрет стелить полотенца на пляже

В Италии на пляже Ла-Пелоза нельзя стелить полотенца. Это требование объяснили тем, что к ткани прилипает песок, и это портит красивый ландшафт пляжа.

За нарушение правила могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Власти призывают стелить полотенца на соломенные коврики, которые можно арендовать на месте.



На пляже Ла-Пелоза нельзя стелить полотенца / Pexels

Запрет на автомобили с высоким уровнем выбросов

Во Франции, Германии и Брюсселе есть так называемые "зеленые зоны" – туда можно заезжать только на машинах с низким уровнем выбросов.

Правила и штрафы варьируются в зависимости от страны, но в целом с нарушителя могут взыскать от 80 до 2 700 евро.

Запрет на покупку у величественных торговцев

На Пальма-де-Майорка для туристов ввели много новых ограничений. Однако больше всего возмущений вызвал запрет на покупку вещей в нелицензированных уличных торговцев. Дело в том, что штрафы на таких продавцов не действовали, поэтому власти взялись за покупателей.

То есть если турист приобрел у уличного торговца, например, сувенир, ему грозит штраф в размере до 750 евро.



На Майорке нельзя ничего покупать у уличных торговцев, которые не имеют лицензии / Shutterstock

Запрет на купальники

В немецком городе Росток одетым посетителям запретили заходить на нудистские пляжи. Туда теперь не пропускают даже тех, кто в купальнике.

То есть в специально отведенных для нудистов зонах можно быть только раздетыми. Это правило ввели для того, чтобы все посетители были в одинаковых условиях и чувствовали себя в безопасности.

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