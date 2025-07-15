В некоторых местах действуют специальные запреты на селфи. Кроме того, во многих странах нельзя фотографировать людей без их согласия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Италия

В городе Портофино в Италии запретили фотографироваться в популярных местах с 10:30 до 18:00. Такие места называются "no waiting zones", и за нарушение правил грозит 275 евро штрафа.

Испания

В Испании могут выписать штраф за фото с правоохранителями. Даже в том случае, если полицейский случайно попал в кадр.

Всего за фотографирование охранников, даже в публичных местах, грозит штраф от 600 до 30 000 евро.

ОАЭ

Там фотографирование людей без их согласия является нарушением законов ОАЭ о конфиденциальности. Поэтому если в кадр попал человек, который этого не хотел, могут выписать штраф до 500 000 дирхам (то есть более 116 тысяч евро). Также правонарушителю грозит тюремное заключение.

Япония

В некоторых исторических районах гейш, таких как всемирно известный квартал Гион в Киото, действует запрет на фотографирование.

Все из-за странных туристов, которые преследуют гейш. Если сделать селфи с гейшей без ее согласия или сфотографировать ее в тишком, за это могут оштрафовать на 10 000 иен – это почти 3 тысячи гривен.

Совет. Эксперты призывают туристов всегда быть "особенно бдительными", фотографируя возле религиозных мест, правительственных зданий, культурных учреждений, военных зон, памятников, защищенных авторским правом, и общественных мест с законами о конфиденциальности. Но еще лучше заранее ознакомиться с местными правилами перед путешествием.