Євростат проаналізував рівень заробітку в різних країнах Євросоюзу. Вона значно варіюється – від 551 євро до 2704 євро.

Слід зазначити, що лише 22 з 27 країн ЄС мають встановлену мінімальну заробітну плату. Її не мають: Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція. Про це пише 24 Канал, посилаючись на дані Євростату.

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Де в Європі найвища мінімалка?

Традиційно лідирує Люксембург – наразі мінімальна зарплата в цій країні становить 2 704 євро. За ним слідують Ірландія, Нідерланди, Німеччина та Бельгія, де мінімалка також перевищує 2 тисячі євро.

Натомість найменше заробляють у Болгарії – там мінімальна зарплата встановить всього 551 євро на місяць.



Мінімальна зарплата в країнах ЄС та Європи / Євростат

Водночас також важлива купівельна спроможність мінімальної зарплати.

Найбільше на мінімальну зарплату собі можуть дозволити жителі Люксембургу та Німеччини. А найнижчу купівельну спроможність мають громадяни Естонії.

А ось наші польські сусіди посіли 8 місце за цим показником.

До слова, раніше ми писали про те, в яких країнах ЄС найвища погодинна зарплата.