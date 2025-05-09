Більшість не дотягує до цієї планки: скільки треба заробляти, щоб вижити в Чехії

Для того, щоб жити у Чехії, потрібно досить добре заробляти. А особливо, якщо є необхідність орендувати житло.

За підрахунками експертів, більшість робітників, зокрема й українців, не заробляють в Чехії достатньо для комфортного життя. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Скільки потрібно заробляти в Чехії

Згідно з підрахунками Платформи за мінімальну гідну зарплату, людина, яка працює повний робочий день, має отримувати як мінімум 45 865 крон "брутто" щомісяця кожного місяця.

У великих містах, таких як Прага та Брно, ця межа ще вища – понад 53 953 крон.

Експерти зазначили, що це виключно про базовий комфорт і мінімальна стабільність. Такі суми вийшли, якщо орієнтуватися на 8 категорій базових витрат:

Їжа – 8 199 крон (у Празі – понад 8 400 крон);

Житло – 14 373 крон (у Празі й Брно – понад 20 000 крон);

Транспорт, зв'язок, гігієна;

Освіта та дозвілля для дітей;

Накопичення – на непередбачені витрати, медичні потреби, хвороби.

При цьому статистичні дані показують, що медіанна зарплата в Чехії у 2024 році становила 40 709 крон брутто. Тобто значно менше, ніж потрібно для життя на базовому рівні.

А якщо порахувати окремо жінок, то вони заробляють ще менше – в середньому 36 461 крону на місяць.

Найнижчі зарплати у сфері обслуговування, торгівлі, догляду чи прибирання. Тобто там, де наразі часто працюють українки.

Зверніть увагу. Нещодавно у Чехії змінили правила відпусток, пов'язаних з важливими життєвими ситуаціями.