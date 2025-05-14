Працюють, але грошей не мають: у яких регіонах Чехії найнижчі зарплати

Експерти заявили про зростання так званої "працюючої бідності" серед жителів Чехії. Тобто люди ходять на роботу, проте заробленого все одно не вистачає на базові потреби.

Звісно, зарплата залежить від професії, освіти та обов'язків. Однак також має значення, у якому регіоні працює людина. Про це пише 24 Канал, посилаючись на чеське економічне видання Měšec.

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Де у Чехії найнижчі зарплати

Згідно з підрахунками Платформи за мінімальну гідну зарплату, найменше за місяць в середньому заробляють жителі Карловарського, Мораво-Сілезького, Злінського та Оломоуцького краю.

Наприклад, у Карловарському краї медіанна місячна зарплата становить лише 43 869 крон у держсекторі та 35 439 у приватному.

В Оломоуцькому, Злінському, Мораво-Сілезькому краях більшість зарплат теж нижчі за 45 тисяч.

Найменше заробляють працівники сфери послуг, обслуговування, сільського господарства, некваліфіковані робітники та більшість технічних працівників.

Водночас цікаво, що держслужбовці у регіонах, як от вчителі, медики та поліцейські, отримують трохи більше крон, ніж їхні колеги в приватному секторі.



Зарплати в регіонах: ліворуч – приватний сектор, праворуч – державний / Скриншот

Найбільше можна заробити у Празі – там медіанна місячна зарплата сягає 51 734 крон. Водночас і витрати у столиці найвищі – чого лише вартує оренда квартири.

Раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти, щоб вижити в Чехії.