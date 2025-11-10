До цього острова можна дістатися, пройшовши дном океану: як це можливо

У Канаді між Новою Шотландією та Нью-Брансвіком є затока, що відома своїми скельними утвореннями у формі "квіткових горщиків". І особливість цієї затоки – у дуже незвичних відпливах та припливах.

Затока Фанді відома найвищими припливами у світі – і різниця між припливом та відпливом досягає п'ятнадцяти метрів! І саме через це під час відпливу тонкою смужкою морського дна можна пройти прямо до острова на південному краю Нью-Брансвіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Як можна потрапити до острова серед океану пішки?

Двічі на день в затоку Фанді впадає близько 160 мільярдів тонн води – і це більше, ніж кількість води у всіх прісноводних річках світу разом узятих. А ось під час відпливу можна прогулятися прибережними стежками у Національному парку Фанді, звідки відкриваються мальовничі краєвиди на затоку.

Зокрема, можна побачити скелі Хоупвелл, що також називаються скелями "Квіткового горщика" – всього через кілька годин після припливу вони повністю занурюються у воду.

Парк може похвалитися неймовірною екосистемою, а також є домівкою для вражаючих морських пейзажів та великої кількості морського життя. І у цій місцевості мешкає чимало тварин – кити, тюлені, білоголові орлани, великі буревісники, омари та дельфіни, пише BBC.

На краю затоки Фанді також можна пройтися вузькою смужкою морського дна, що відкривається під час відпливу, і так потрапити на острів Міністрів, що розкинувся на 200 гектарах. Колись острів використовувався як місце відпочинку будівельником Канадської Тихоокеанської залізниці, що був одним з найбагатших підприємців Канади.

Окрім того, неподалік розташований ще один острів – Ліндісфарн, що відомий як Священний острів. До цього історичного місця, що має середньовічний замок та руїни монастиря, можна дістатися лише дамбою, що безпечно перетинати тільки під час відпливу.

Які ще новини варто знати туристам?