Венеція тоне, і рішення щодо порятунку радикальні: як зміниться місто
- Венеція бореться з підвищенням рівня моря, використовуючи систему сталевих воріт Мозе, що відокремлює лагуну від Середземного моря, але їх доводиться застосовувати дедалі частіше.
- Розглядаються радикальні рішення, такі як будівництво кільця дамб чи навіть перенесення міста вглиб країни, щоб уникнути затоплення, але вони можуть завдати шкоди екології лагуни.
Протягом останнього місяця підтоплення у Венеції стають все звичнішою справою: рівень води у місті неухильно підіймається, і все воно до того ж опускається вниз під власною вагою.
Венеції доводилося співіснувати з морем протягом усієї своєї історії, що тягнеться вже протягом півтори тисячі років. Втім, останнє століття показує, що рівень води в місті підіймається все швидше, що призводить до постійних затоплень. Варіантів "порятунку" міста є безліч – але чи справді вони працюють, розповідає Independent.
Які є шляхи порятунку Венеції від затоплення?
Захист міста від повеней вже існує – і лише останнім часом на нього витратили близько 6 мільярдів євро. Він включає серію величезних сталевих воріт, що прикріплені до морського дна.
Бар'єри Мозе
Це – саме та система захисту, що вже існує в місті. Коли бар'єри підіймаються, вони ефективно відокремлюють Венеціанську лагуну від ширшого Середземного моря. Завдяки їм ризики повеней наразі є керованими, ось тільки є нюанс: використовувати їх доводиться все частіше.
Наприклад, за перші 5 років використання систему довелося пустити в дію 108 разів, а лише за перші два місяці 2026 року – вже 30 разів. Рівень моря тільки росте, і закривати її доведеться дедалі частіше, і це призводить до проблем, пише The Guardian.
Порушаться судноплавство та туризм, зміниться екологія лагуни, а навколо міста доведеться збудувати масштабні системи очищення стічних вод.
Рівень моря у Венеції швидко підіймається / Фото Pexels
Кільце дамб
Радикальніший захід, який може знадобитися у більш віддаленому майбутньому – це будівництво повноцінного кільця дамб, що фізично відокремить Венецію від лагуни. Саме така "супердамба" змогла б захистити місто від підвищення рівня моря до 10 метрів, але це завдасть дуже серйозних збитків екології лагуни.
Перенесення міста
Останній план найбільш радикальний – і він полягає у тому, аби дати природі взяти своє, натомість перенести усе місто, з архітектурою, мистецтвом та навіть місцевими мешканцям, вглиб країни.
Такий розвиток подій можливий, якщо рівень моря підвищиться приблизно на 5 метрів, що, за прогнозами, відбудеться десь після 2300 року.
