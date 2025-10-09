Після восьмиденного святкування повертаються на роботу: у Китаї в заторах стоять тисячі машин
- У Китаї через завершення восьмиденного святкування Свята середини осені та Дня утворення КНР утворилися масштабні затори, адже транспортна система не справляється з поверненням мільйонів людей на роботу.
- За даними Міністерства транспорту, кількість поїздок досягла 2,4 мільярда, а на станції в Учжуані застрягли понад 120 тисяч автомобілів, що ускладнилося погодними умовами з сильними дощами та штормами.
У середу транспортна система Китаю та дороги зіштовхнулися із масовим сплеском туристів: адже після восьмиденного святкування Свята середини осені люди готові повертатися на роботу.
Нещодавно у Китаї відзначали Свято середини осені – подію, що за значущістю поступається хіба що Китайському Новому року, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.
На восьмиденні канікули у Китаї припадає не тільки Свято середини осені, але й День утворення КНР, тож кількість туристів у великих містах країни досягла рекордного максимуму.
Чому у Китаї утворилися величезні затори?
Міністерство транспорту Китаю заявило, що очікується, що кількість поїздок протягом восьмиденних святкувань досягне понад 2,4 мільярда – а це на 6,2% більше, ніж торік. Піковим днем для пасажирів стала середа – 19 мільйонів людей подорожували тільки залізницею.
У Китаї утворилися масштабні затори: дивіться відео
На період свят транспортні органи додали сотні додаткових поїздів та зарядних станцій для електромобілів – але це все одно не допомогло уникнути масштабних заторів, що утворилися в Учжуані, що у провінції Шаньдун.
Станція, що має 36 смуг руху в обох напрямках, перетворилася на стоянку – адже в останній день святкування там застрягли понад 120 тисяч автомобілів.
Окрім того, на затори вплинула також погода, адже в більшій частині Китаю прогнозувалися сильні дощі та шторми – і це вплинуло на мандрівників, що поверталися з північних, центральних та західних регіонів.
