Вже не перший рік у Венеції існує податок для одноденних туристів – так місто намагається боротися з надмірною кількістю відвідувачів.

Протягом туристичного сезону з квітня по липень туристи, що проводили день у Венеції, мусили заздалегідь забронювати свій візит та сплатити відповідний внесок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Таким чином вдалося зібрати вже 5 мільйонів євро.

Навіщо впровадили туристичний податок у Венеції?

Збір мав на меті стримати "одноденний туризм" – коли мандрівники прибували у місто, але не ночували там, а значить, не вкладалися у його економіку. Часто такі туристи перевантажують найжвавіші місця насправді невеликого міста та приносять мало користі його мешканцям.

Втім, цьогорічні дані показують, що кількість відвідувачів на один день тільки трохи зменшилася порівняно з минулим роком – і у пікові дні місто все одно відвідували майже 25 000 людей – а це еквівалентно майже половині населення Венеції.

Цього року усі відвідувачі мали платити 5 євро за в'їзд у місто, а якщо бронювали поїздку менш ніж за 4 дні, мали заплатити подвійну суму – тобто 10 євро. Для того, аби контролювати наявність квитків, міська влада залучила близько 140 інспекторів та провела майже пів мільйона перевірок QR-кодів.



У Венеції потрібно платити за прогулянку містом / Фото Pexels

Та поставленої мети досягти все ж не вдалося – адже кількість відвідувачів міста стала хіба що трохи меншою, і сама міська рада Венеції визнає, що це відповідає загальнорегіональному зниженню кількості туристів – тобто може не мати нічого спільного з введенням податку на одноденну поїздку.

Але попри те, що збір у 5 євро не відлякує туристів від відвідування міста, виручені кошти все ж принесуть користь – вони будуть інвестовані у послуги на благо мешканців. Наприклад, принаймні 1,5 мільйона євро використають для зменшення міського податку на відходи.

Та чимало місцевих ЗМІ називають експеримент міської ради цілковитим провалом – і зараз в історичному центрі Венеції більше ліжок для туристів, ніж офіційних мешканців. А їхня кількість зараз на рекордно низькому рівні – 48 500.

