У Польщі через збій низка аеропортів призупинила вильоти літаків
- У Польщі через збій системи управління повітряним рухом аеропорти призупинили вильоти літаків, але посадки здійснюються за планом.
- Першим про перебої повідомив аеропорт імені Фредеріка Шопена, пізніше цю інформацію підтвердило Польське агентство повітряного руху.
Частина польських аеропортів повідомляє про неможливість виконувати зльоти літаків через серйозний збій системи управління повітряним рухом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Такі перебої спостерігаються саме щодо зльотів, посадки здійснюють, згідно з запланованими діями.
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Що відомо про збої у Польщі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, аеропорт імені Фредеріка Шопена першим повідомив про перебої, які зафіксували щодо вильотів бортів.
У зв'язку зі збоєм інформаційних систем Польського агентства повітряного руху (PAŻP) на території всієї країни наразі неможливо виконувати зльоти літаків. Посадки наразі здійснюються відповідно до процедур,
– повідомили там.
Пізніше відповідну інформацію про перебої повідомив і представник вищезгаданого Польського агентства повітряного руху Марцин Хадай.
"Вранці стався збій системи управління повітряним рухом; літаки приземляються, але в деяких польських аеропортах запроваджені обмеження на зльоти", – розповів він.
До слова, вночі 19 липня на тлі атаки Росії по Україні, Польща підіймала у небо свою військову авіацію, зокрема кілька винищувачів. Там активували всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні.