У мережі лякають чехів, що Зеленський придбав Чеську Республіку

У соцмережах Чехії активно поширюють скриншот з їхнього відомого видання із заголовком: "Володимир Зеленський став мажоритарним власником компанії "Česká republika s.r.o." У цій фейковій "новині" стверджують, що президент України буквально придбав Чеську Республіку.

Медійники наголошують на тому, що це російська пропаганда, спрямована на дискредитацію українців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

Дивіться також Менше віз кухарям, більше айтішникам: Чехія вводить квоти для іноземних працівників

Росіяни вигадали смішний фейк про Зеленського

Дезінформаційний допис у фейсбуці почала поширювати певна Мілуше Міла Чеху. Мовляв, "в межах економічної реформи" чеський уряд нібито передав контроль над країною президенту України, щоб "стабілізувати економіку" і "повернутися до золотих часів промислового розвитку".

Також жінка (якщо вона реальна), заявила, що парламентські вибори в Чехії буцімто скоро скасують.

Зверніть увагу. Парламентські вибори в Чехії оголошені на 3 та 4 жовтня 2025 року.



Маніпулятивний допис / Скриншот

Переклад: "Ну що, чехи, ви й далі спокійні? Й досі не розумієте, чому на нашій території вивішені українські прапори? Тепер уже розумієте, чому український президент Володимир Зеленський був на Празькому Граді? Тепер розумієте, чому всі політики публічно говорять про те, що розмірковують над скасуванням виборів?".

Важливо зазначити, що цей скриншот "новини" – просто фотошоп. Такої новини на сайті Novinky ніколи не було. І, звісно ж, придбати чи "передати" Чеську Республіку неможливо, а компанії "Česká republika s.r.o." не існує.

У виданні Novinky зазначили, що ця фейкова новина створена з метою дискредитації українців та збурення антиукраїнських настроїв у Чехії.

Запас того, що нібито придбав український президент, досить великий, і точно не пройде багато часу, перш ніж з'являться якісь інші нібито шокуючі новини. Чи то розкішний спортивний автомобіль, чи якась іноземна компанія… Остерігайтеся їх. Більшість із них – проросійська пропаганда з однією метою – максимально підірвати підтримку України та дискредитувати Зеленського та його дружину,

– сказала авторка антифейкового подкасту “Ржетєзак” Анежка Гнєвковська.

Також вона припустила, що таким чином країна-агресорка намагається розпалити ворожнечу до біженців та підірвати суспільну довіру до уряду напередодні виборів.

До слова, також у Чехії нещодавно виник скандал через підручник історії, де вказано про походження слов'ян з України.