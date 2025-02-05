Продовжує "хитати": люди масово евакуюються з найпопулярнішого острова Греції

На Санторіні, одному з найпопулярніших туристичних напрямків Греції, відбуваються часті землетруси. Оскільки сейсмічна активність триває, багато туристів і місцевих жителів приймають непросте рішення покинути острів з міркувань безпеки.

За останні 48 годин в околицях Санторіні було зафіксовано понад 300 землетрусів, що призвело до евакуації близько 9 000 місцевих жителів на материк. Влада запроваджує посилені заходи безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Люди покидають Санторіні через землетруси

За останні два дні поблизу острова було зафіксовано понад 300 землетрусів, що викликає занепокоєння експертів, які попереджають, що сейсмічна активність може тривати кілька тижнів.

Влада закрила школи й попередила про неприпустимість великих зібрань у закритих приміщеннях, але прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав до спокою,

– йдеться в повідомленні.

Наразі на острові немає значних пошкоджень. Однак, надзвичайні заходи вживаються як застережний крок.

Сотні людей зібралися в порту у вівторок вранці, 4 лютого, щоб сісти на пором, який прямував на материк. Aegean Airlines повідомила, що з неділі приблизно 6 000 пасажирів покинули острів на поромі. А ще від 2 500 до 2 700 осіб вилетіли з Санторіні до Афін літаком.

Туристи та жителі евакуюються з Санторіні: дивіться відео

Перевізник оголосив про додавання 9 екстрених рейсів до свого розкладу на прохання Міністерства з питань кліматичної кризи та цивільної оборони.

Острів, який зазвичай приваблює мільйони туристів щороку, переживає значне зниження кількості замовлень на цю пору року. Як наслідок, більшість евакуйованих – це місцеві жителі та робітники.

Нагадаємо, 2 лютого на грецькому острові Санторіні було зафіксовано серію землетрусів силою від 3 до 4,5 балів.

До слова, наприкінці січня на Санторіні зафіксували зростання вулканічної активності. Останнє значне виверження тут відбулося в 1950 році.