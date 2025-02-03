У п'ятницю та суботу у районі між вулканічним островом Санторіні та Аморгосом зареєстрували серію підземних поштовхів магнітудою до 4,3. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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На Санторіні можуть закрити школи

Влада Греції порадила жителям острова Санторіні закрити школи в понеділок, 3 лютого. Також людей закликали уникати порт Амуді і гавань Фіри, які обслуговують переважно круїзні лайнери, і утриматися від скупчення людей в закритих приміщеннях.

За даними Афінського геодинамічного інституту, в неділю зранку в цьому районі також сталися землетруси силою від 2,8 до 4,5. Але, на щастя, вони не завдали шкоди.

У міністерстві цивільного захисту зазначили, що сейсмічна активність в регіоні не пов'язана з вулканічною діяльністю і відступає, але експерти про всяк випадок запропонували запобіжні заходи.

Довідка. Санторіні – невеликі грецькі острови вулканічного походження в Егейському морі. Їх сформувало одне з найбільших вивержень в історії, близько 1 600 року до нашої ери. Останнє виверження в цьому районі відбулося в 1950 році.

Варто також зазначити, що сама Греція розташована на кількох лініях розломів і часто страждає від землетрусів.