В пятницу и субботу в районе между вулканическим островом Санторини и Аморгосом зарегистрировали серию подземных толчков магнитудой до 4,3. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также На западе Франции начались крупнейшие за несколько десятилетий наводнения: воды в домах по колено

На Санторини могут закрыть школы

Власти Греции посоветовали жителям острова Санторини закрыть школы в понедельник, 3 февраля. Также людей призвали избегать порт Амуди и гавань Фиры, которые обслуживают преимущественно круизные лайнеры, и воздержаться от скопления людей в закрытых помещениях.

По данным Афинского геодинамического института, в воскресенье утром в этом районе также произошли землетрясения силой от 2,8 до 4,5. Но, к счастью, они не нанесли ущерба.

В министерстве гражданской защиты отметили, что сейсмическая активность в регионе не связана с вулканической деятельностью и отступает, но эксперты на всякий случай предложили меры предосторожности.

Справка. Санторини – небольшие греческие острова вулканического происхождения в Эгейском море. Их сформировало одно из крупнейших извержений в истории, около 1 600 года до нашей эры. Последнее извержение в этом районе произошло в 1950 году.

Стоит также отметить, что сама Греция расположена на нескольких линиях разломов и часто страдает от землетрясений.