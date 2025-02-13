Вслід за Санторіні: через землетруси Греція оголосила надзвичайний стан на другому острові

Землетруси у південно-східному регіоні Егейського моря продовжуються. Влада Греції оголосила надзвичайний стан на ще одному острові.

У середу, 12 лютого, Греція оголосила надзвичайний стан на острові Аморгос. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Чому на Аморгосі оголосили надзвичайний стан

Острів Аморгос розташований в Егейському морі неподалік Санторіні. У підводній зоні поблизу цих островів були зареєстровані тисячі сейсмічних поштовхів. Також вони зачепили острови Іос та Анафі.

Загалом з 26 січня було зареєстровано близько 12 000 землетрусів з магнітудою більше ніж 1.

Вчені висловили надію, що сейсмічні поштовхи послабляться, але серія землетрусів магнітудою близько 5 балів викликала серйозні занепокоєння. Сейсмологи також відзначили, що епіцентр землетрусів "неухильно дрейфує" на північ у напрямку Аморгоса.

Тож влада вирішила оголосити на цьому острові надзвичайний стан, що сприятиме швидкому розгортанню ресурсів і екстрених служб.

Острів Аморгос: показуємо на карті

Варто зазначити, що у регіоні вже мобілізували пожежні підрозділи, поліцію, берегову охорону та збройні сили. Однак переважно на Санторіні, звідки вже евакуювали понад 11 000 людей.