Туреччина готується до можливого цунамі через землетруси на Санторіні

Потужний землетрус в Егейському морі може викликати цунамі, яке дійде до берегів Туреччини. Тож влада країни почала готуватися до розвитку такого сценарію.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) розгорнуло мобільні системи сирен в деяких прибережних районах Туреччини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Turkiye Today.

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Чи можливе цунамі у Туреччині

Днями представники AFAD провели "Зустріч з оцінки сейсмічної активності та ризиків острова Санторіні". Після аналізу потенційних загроз вони вирішили встановити системи раннього попередження вздовж узбережжя Егейського моря.

AFAD встановило мобільні сирени в Ізмірі, Айдіні та Муглі, які сповістять людей у випадку загрози цунамі чи іншої небезпеки. На додачу до сирен, AFAD запустило систему оповіщення через SMS.



Мобільна сирена в Ізмірі / AA

За оцінками, землетрус в Егейському морі магнітудою понад 8 може спровокувати цунамі висотою від 3 до 5 метрів вздовж берегової лінії Туреччини. Однак наразі важко передбачити, чи буде такий сильний поштовх.

Про всяк випадок влада Туреччини направила з офісів AFAD персонал і обладнання в Ізмір, Айдін та Муглу для підтримки зусиль щодо готовності до надзвичайних ситуацій.