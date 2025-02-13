Туреччина готується до можливого цунамі через землетруси на Санторіні
- Туреччина готується до можливого цунамі через землетруси в Егейському морі, розгортаючи мобільні системи сирен та системи оповіщення через SMS.
- Землетрус магнітудою понад 8 може викликати цунамі висотою від 3 до 5 метрів.
Потужний землетрус в Егейському морі може викликати цунамі, яке дійде до берегів Туреччини. Тож влада країни почала готуватися до розвитку такого сценарію.
Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) розгорнуло мобільні системи сирен в деяких прибережних районах Туреччини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Turkiye Today.
Дивіться також Вслід за Санторіні: через землетруси Греція оголосила надзвичайний стан на другому острові
Чи можливе цунамі у Туреччині
Днями представники AFAD провели "Зустріч з оцінки сейсмічної активності та ризиків острова Санторіні". Після аналізу потенційних загроз вони вирішили встановити системи раннього попередження вздовж узбережжя Егейського моря.
AFAD встановило мобільні сирени в Ізмірі, Айдіні та Муглі, які сповістять людей у випадку загрози цунамі чи іншої небезпеки. На додачу до сирен, AFAD запустило систему оповіщення через SMS.
За оцінками, землетрус в Егейському морі магнітудою понад 8 може спровокувати цунамі висотою від 3 до 5 метрів вздовж берегової лінії Туреччини. Однак наразі важко передбачити, чи буде такий сильний поштовх.
Про всяк випадок влада Туреччини направила з офісів AFAD персонал і обладнання в Ізмір, Айдін та Муглу для підтримки зусиль щодо готовності до надзвичайних ситуацій.
- Зазначимо, що від 26 січня в Егейському морі зареєстрували близько 12 000 землетрусів з магнітудою більше ніж 1.
- Ввечері 10 лютого на Санторіні зафіксували землетрус магнітудою 5.3 – це був найсильніший за цей час сейсмічний поштовх. Також перед цим, 7 лютого, там стався землетрус магнітудою 5.2.