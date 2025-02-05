5 дивних причин, за що можуть оштрафувати в Чехії

У кожної країни свої закони, що цілком нормально. Проте деякі з них можуть бути незвичними для іноземців.

Українка Тетяна, яка проживає у Чехії, розповіла про 5 дивних для неї причин, за що можуть оштрафувати в цій країні. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відео @_tati_anaa_czua.

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5 незвичних порушень, за що можуть оштрафувати у Чехії

Харчування у громадському транспорті. Це вважається порушенням, а особливо, якщо залишити після себе сміття. Штраф до 1000 корун.

Відсутність світлових елементів в темний час доби в деяких регіонах також вважається порушенням. За це можуть виписати штраф до 1 000 корун.

Вигул собак без повідця у деяких місцях заборонений, за це можуть оштрафувати до 10 000 корун.

Сніг на тротуарах біля будинку – власники зобов'язані його розчищати. Інакше загрожує штраф до 10 000.

Годування качок в заборонених місцях – передбачений штраф до 5 000 корун.

За що можуть оштрафувати у Чехії: дивіться відео

Водночас у коментарях багато українців зазначають, що їх не штрафували за вигул собак без повідця або нерозчищений сніг біля будинку. Тож, ймовірно, у більшості випадків ці правила діють лише на папері, або ж залежать від району. Однак краще все ж не випробовувати долю.

Також деякі коментатори виступили на захист цих правил, назвавши їх правильними й "цивілізованими".