5 дивних причин, через які можуть оштрафувати в Чехії

Українка Тетяна, яка проживає у Чехії, розповіла про незвичні для неї правила у цій країні. Вона зауважила, що за їхнє порушення передбачені значні штрафи.

Водночас у коментарях багато українців заявили, що, можливо, ці правила діють лише "на папері". Бо вони не бачили, щоб за такі речі виписували штрафи. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @_tati_anaaa_.

Дивіться також Що не можна робити у Німеччині: 5 нестандартних заборон, які точно здивують

Що не можна робити у Чехії

Тетяна розповіла, що в Чехії заборонено:

Харчуватися у громадському транспорті – це вважається порушенням, особливо якщо залишити після себе сміття. За це можуть оштрафувати на 1 000 крон. Ходити без світловідбивних елементів в темний час доби – за це можуть оштрафувати до 1 000 крон. Гуляти з собакою без повідця, адже у багатьох місцях це обов'язково – штраф до 10 000 крон. Також можуть оштрафувати за нерозчищений біля будинку сніг. З домогосподарства можуть стягнути до 10 000 крон. А за годування качок у заборонених місцях передбачений штраф до 5 000 крон.

За що можуть оштрафувати у Чехії: дивіться відео

До слова, нещодавно ми писали про те, що чеська поліція посилила перевірки, націлені на пошук нелегалів.