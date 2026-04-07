Без черг та бюрократії: українка назвала несподівані плюси "країни інтровертів" у Європі

Дівчина, що вже не один рік живе в Естонії, помітила, що ця країна має чимало переваг, які не відкриваються з першого погляду. Втім, життя тут ідеально підійде для багатьох людей.

Наразі в Естонії проживають понад 22 000 українців – і це третя за чисельністю етнічна група Естонії. А українка Руслана, що переїхала до країни, швидко помітила низку переваг життя там, повідомляє ta.sama.ruslana.

Цікаво Дешево та максимально комфортно: українка розкрила, скільки витрачає на життя у В'єтнамі

Які є переваги життя в Естонії?

Перший і дуже важливий плюс для українки полягає в тому, що Естонія – це цифрова держава. Більшість державних послуг там можна оформити онлайн, і не потрібно стояти у довгих чергах. Окрім того, в країні дуже швидкий інтернет.

Не знаю, якось в мене склалося, що де б я не була, в якій "глубинці" я не знаходилася, інтернет працює гарно,

– поділилася українка.

Ще одна перевага Естонії для дівчини – це безпека, адже ця країна, за словами дівчини, є однією з найбезпечніших у Європейському Союзі. Насправді Естонія займає 17-ту позицію у Глобальному рейтингу миру, пише World population review.

Четвертий плюс, на який зважає українка – це екологія. У Естонії чисте повітря, є багато зелених зон та національних парків.

П'ятий пункт – це освіта. загальна та вища. Мені немає з цим порівнювати, бо в Україні я не працювала в школі, але якщо я буду порівнювати з тими часами, коли я навчалася, це буде ще гірше. Тому мені подобаються загалом ті цінності, якими керуються вчителі, педагоги,

– поділилася українка.

Також їй подобається, що учні в Естонії мають багато прав та свобод.

Несподіваною перевагою для українки стало й те, що Естонія – це "країна інтровертів". Це означає, що більшість людей "не лізуть в душу" та поважають особистий простір.

Що ще розповідають українці за кордоном?