Українка Марина, яка проживає у Франції, розповіла про особливості проживання в цій країні. Вона назвала "соціальні помилки", яких часто припускаються іноземці.

Якщо не дотримуватися певних правил соціального етикету, французи вважатимуть вас дивакуватим, нетактовним, неосвіченим чи навіть нехорошою людиною. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @mariana.in.france.

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Які теми не варто підіймати у Франції?

Українка розповіла, що під час спілкування з французами потрібно проявляти "обережність і розсудливість" в деяких темах.

По-перше, з французами не можна говорити про гроші. Ні про зарплатню, ні про заощадження, ні про інвестиції. Для них легше говорити про статеві стосунки, ніж про особисті фінанси.

Також там не слід публічно демонструвати предмети розкоші чи робити на них акцент. Тому що особисте збагачення там – моветон.

Крім того, у Франції краще не порушувати питання політики та релігії. А особливо не слід засуджувати чуже віросповідання – це може бути навіть небезпечно для життя.

Також дуже цікаво, що хоч французи й цілуються при зустрічі, вони ніколи не обіймаються – для них це "занадто інтимне зближення". Таке допускають лише пари, батьки з дітками та дуже близькі люди.

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Ну й останнє, на чому наголосила українка – там потрібно завжди вітатися.

Маленький скромний бонжур завжди кращий, ніж його відсутність,

– сказала вона.

Також у деякі заборони у Франції можуть здатися дивними для українців. Але про них варто знати, адже незнання закону не захищає від відповідальності.