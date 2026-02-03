"Магічне слово mañana": українка розкрила, що її найбільше дивує в Іспанії
- Українка, що живе в Іспанії, зазначає, що спека влітку досягає +40 градусів, а місцеві жителі можуть носити високі шкіряні чоботи.
- В Іспанії не заведено знімати взуття в домі, а в магазинах можна витратити багато часу через довгі черги та розмови касирів з покупцями.
Українка, що вже понад рік живе в Іспанії, все не може звикнути до кількох незвичних речей у цій країні – і мовиться зовсім не про сієсту чи пиво до обіду.
Іспанія для багатьох людей – це море та 300 сонячних днів на рік. Втім, реальне життя тут дещо відрізняється від цієї неймовірної картинки, повідомляє ira.fedoriichuk. І попри те, що українка вже звикла до того, що отримати документи в Іспанії – це справжній квест, інші речі досі її дивують.
Що дивує українку в Іспанії?
Українка живе в Іспанії вже рік, і влітку, за її словами, температура не тішить – спека досягає +40 градусів. В цей час сама вона намагається заховатися у тінь – а ось іспанки вдягають високі шкіряні чоботи.
Друге – це коли до тебе приходять в гості, і ніхто не знімає взуття. Просто заходять, і ти такий: ну ок,
– поскаржилася українка.
В Іспанії і справді не заведено знімати взуття ані в чужому домі, ані у своєму власному, пише The Local.
А ось якщо в Іспанії потрібно сходити в магазин, часу на це потрібно закласти значно більше, ніж в Україні. Готуйтеся до того, що в чергах стоятимете довго, адже касирки можуть довго обговорювати з покупцями особисті справи чи якісь рецепти.
Українка розповіла про незвичні нюанси Іспанії: дивіться відео
Про магічне слово mañana, напевно, вже знають усі. Та що казати, я вже й сама його використовую,
– додала українка.
Це слово означає "завтра", але на практиці може значити "за кілька днів", "коли знайдеться час", або ж і взагалі "ніколи".
