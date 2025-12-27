"Не кожному це підходить": українка розкрила плюси і мінуси життя в Іспанії
- Українка, що живе в Іспанії, вважає головними плюсами країни теплу погоду та доступність свіжих овочів і фруктів.
- Серед недоліків українка зазначає високі температури влітку, які можуть досягати 40 градусів, що не кожному підходить для постійного проживання.
Українка, що переїхала до Іспанії, поділилася, що після певного часу відчула на собі й всі плюси, і всі недоліки країни.
Українка зі своєю родиною переїхала до Іспанії, але ділиться, що без мінусів у цій країні не обійшлося, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Які плюси та мінуси є в Іспанії?
Найбільшою перевагою, яку українка помітила під час життя в Іспанії, є погода. Про холоднечу та зимові куртки в Іспанії можна забути, адже вдень температура дуже рідко опускається нижче, ніж 10 градусів.
Сама українка живе на півдні країни та попереджає, що Іспанія велика, і ситуація в інших регіонах може суттєво відрізнятися. На пляжах в Іспанії можна засмагати навіть у січні.
Українка розповіла про плюси та мінуси Іспанії: дивіться відео
Але клімат може бути як плюсом, так і мінусом. Липень та серпень – найбільш спекотні місяці, температура сягає до 40 градусів. Не кожному це підходить: одне діло, коли ви приїхали сюди на відпочинок, а інше – для життя,
– поділилася блогерка.
Дощі в Іспанії – нечасте явище, але українці вони подобаються та допомагають "перезарядитися".
Наступний однозначний плюс для блогерки – це море. Окрім того, в Іспанії протягом цілого року можна купити чимало свіжих овочів та фруктів, а якщо купувати їх не в супермаркетах, а на базарах, тоді можна взагалі придбати їх "за копійки".
Сири, морепродукти, оливкова олія – все свіженьке й доступне,
– поділилася українка.
