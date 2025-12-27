"Не кожному це підходить": українка розкрила плюси і мінуси життя в Іспанії

Українка, що переїхала до Іспанії, поділилася, що після певного часу відчула на собі й всі плюси, і всі недоліки країни.

Українка зі своєю родиною переїхала до Іспанії, але ділиться, що без мінусів у цій країні не обійшлося, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Які плюси та мінуси є в Іспанії?

Найбільшою перевагою, яку українка помітила під час життя в Іспанії, є погода. Про холоднечу та зимові куртки в Іспанії можна забути, адже вдень температура дуже рідко опускається нижче, ніж 10 градусів.

Сама українка живе на півдні країни та попереджає, що Іспанія велика, і ситуація в інших регіонах може суттєво відрізнятися. На пляжах в Іспанії можна засмагати навіть у січні.

Українка розповіла про плюси та мінуси Іспанії: дивіться відео

Але клімат може бути як плюсом, так і мінусом. Липень та серпень – найбільш спекотні місяці, температура сягає до 40 градусів. Не кожному це підходить: одне діло, коли ви приїхали сюди на відпочинок, а інше – для життя,

– поділилася блогерка.

Дощі в Іспанії – нечасте явище, але українці вони подобаються та допомагають "перезарядитися".

Наступний однозначний плюс для блогерки – це море. Окрім того, в Іспанії протягом цілого року можна купити чимало свіжих овочів та фруктів, а якщо купувати їх не в супермаркетах, а на базарах, тоді можна взагалі придбати їх "за копійки".

Сири, морепродукти, оливкова олія – все свіженьке й доступне,

– поділилася українка.

