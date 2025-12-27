"Не каждому это подходит": украинка раскрыла плюсы и минусы жизни в Испании

Украинка, переехавшая в Испанию, поделилась, что по прошествии определенного времени ощутила на себе и все плюсы, и все недостатки страны.

Украинка со своей семьей переехала в Испанию, но делится, что без минусов в этой стране не обошлось, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Какие плюсы и минусы есть в Испании?

Самым большим преимуществом, которую украинка заметила во время жизни в Испании, является погода. О холоде и зимних куртках в Испании можно забыть, ведь днем температура очень редко опускается ниже, чем 10 градусов.

Сама украинка живет на юге страны и предупреждает, что Испания большая, и ситуация в других регионах может существенно отличаться. На пляжах в Испании можно загорать даже в январе.

Но климат может быть как плюсом, так и минусом. Июль и август – наиболее жаркие месяцы, температура достигает до 40 градусов. Не каждому это подходит: одно дело, когда вы приехали сюда на отдых, а другое – для жизни,

– поделилась блогерша.

Дожди в Испании – нечастое явление, но украинцам они нравятся и помогают "перезарядиться".

Следующий однозначный плюс для блогера – это море. Кроме того, в Испании в течение целого года можно купить немало свежих овощей и фруктов, а если покупать их не в супермаркетах, а на базарах, тогда можно вообще приобрести их "за копейки".

Сыры, морепродукты, оливковое масло – все свеженькое и доступное,

– поделилась украинка.

