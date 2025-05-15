Чи важко жити в Італії: українка поділилась досвідом

Українка розповіла, що їй далося найважче при переїзді в Італію. Зміни припали на важкий період в житті, адже дівчині довелося пройти через розлучення.

27-річна Українка зізналася, що хоч і хотіла переїзду, їй було важко адаптуватися. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @vale.rusova.

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Що далося найважче під час переїзду в Італії

За словами українки, сам переїзд був неважким. Як розповіла дівчина, їй немов "щось клацнуло всередині", тож вона це зробила.

А ось адаптуватися – було вкрай складно.

Перші 4 місяці були дуже важкі. Повна зневіра в собі, незнання мови, відсутність друзів, розлучення,

– розповіла вона.

Однак українці не шукають легких шляхів. Дівчина навіть наважилась відкрити partita iva – індивідуальний податковий номер. За її словами, ніхто з близьких в ці наміри не вірив, її навіть відмовляли. Але вона повірила в себе і все вдалося.

Українка про адаптацію в Італії: дивіться відео

Зараз дівчина у нових стосунках. Вона розповіла, що насправді саме це їй далося в новій країні найважче. Адже складно було їх будувати, враховуючи різні мови, менталітет та характер.

До слова, нещодавно інша мігрантка розповіла про вартість життя в Іспанії.