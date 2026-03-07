Люди навіть не закривають вікна машин: найбезпечніше місце для життя від українки

Один з основних факторів, який чимало людей розглядають під час переїзду за кордон – це безпека.

Багато людей розглядають Мадейру лише як місце для літньої відпустки. Втім, українка Вікторія переїхала туди та наразі переконана, що це одне з найбезпечніших місць у Європі, повідомляє viktoriia_madeira.

Чому українка обрала для переїзду Мадейру?

Безпека

Острів, за словами українки, дуже безпечний – не в останню чергу завдяки тому, що він досить невеликий.

Звичайно, у столиці острова треба бути обачними, проте це переважно через велику кількість туристів. Наприклад, в місті, де ми живемо, деякі люди навіть не закривають вікна машин,

– поділилася блогерка.

Вічна відпустка

Українка вважає, що життя на Мадейрі – це неймовірний спосіб заощадити на поїздках. Адже для них вона часто обирала країни біля моря, а зараз такої потреби вже немає.

Українка розкрила причини переїзду на Мадейру / Фото Pexels

Ізольована цивілізація

Мадейра видається віддаленим та ізольованим островом, але вона все ще є частиною ЄС – а це означає, що тут зрозумілі закони, правила та валюта. Окрім того, острів має чудове авіасполучення, і за якісь півтори години вже можна бути на материку.

Українська діаспора

Останній, та не за важливістю пункт для українки – це наявність досить великої української діаспори на острові. Адже вона переконана, що після переїзду завжди хочеться знайти "своїх" – і на острові зробити це в рази простіше.

Цікаво! А для того, аби жити на Мадейрі, одній людині на місяць знадобиться приблизно 1 500 євро. Для дуже комфортного життя слід розраховувати на суму 1800 – 2500 євро, пише Global Citizen Solutions.

