Чи дійсно Мадейра – рай на землі: українка розкрила несподівані мінуси острова

Мадейра – це неймовірно красивий острів, куди чимало людей мріють полетіти на відпустку. Але ось постійне життя там може виявитися не таким вже й чудовим.

Українка, що живе на Мадейрі, впевнена, що жодна країна не ідеальна, і люди, обираючи країну для переїзду, звертають увагу на різні критерії. Втім, вона все ж поділилася кількома недоліками, які помітила сама, повідомляє 24 Канал з посиланням на viktoriia_madeira.

Які недоліки є на Мадейрі?

Громадський транспорт

Його українка вважає великим мінусом. Він є, і автобуси курсують між містами, і це навіть коштує недорого – втім, логістика розвинена не дуже добре.

Особисто я вважаю, що жити на острові без машини важко, і це дуже обмежує пересування, – поділилася українка.

Дороги

Дороги на Мадейрі для людей без великого досвіду водіння можуть стати справжнім викликом – адже там багато схилів, серпантинів, тунелів тощо. Окрім того, є чимало туристів – і не всі з них можуть правильно розрахувати свої сили. А це означає, що на дорогах є чимало невпевнених водіїв.

Українка розповіла про мінуси життя на Мадейрі: дивіться відео

Втім, якість доріг на високому рівні – і особливо коли мовиться про швидкісні дороги між містами.

Робота

Роботи на Мадейрі небагато, і влаштуватися там зовсім непросто. Окремим мінусом для багатьох людей стане те, що заробітні плати там відносно невисокі. На Мадейрі мінімальна зарплата складає 915 євро, а в середньому на острові заробляють 1200 – 1300 євро.

Тож для того, аби жити на острові, краще працювати онлайн, або ж мати пасивний дохід,

– поділилася українка.

