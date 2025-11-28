Действительно ли Мадейра – рай на земле: украинка раскрыла неожиданные минусы острова
- Украинка, живущая на Мадейре, отмечает проблемы с общественным транспортом и сложность дорог для неопытных водителей.
- На острове мало работы с низкими зарплатами, поэтому лучше работать онлайн или иметь пассивный доход.
Мадейра –это невероятно красивый остров, куда многие мечтают улететь на отпуск. Но вот постоянная жизнь там может оказаться не такой уж и замечательной.
Украинка, живущая на Мадейре, уверена, что ни одна страна не идеальна, и люди, выбирая страну для переезда, обращают внимание на различные критерии. Впрочем, она все же поделилась несколькими недостатками, которые заметила сама, сообщает 24 Канал со ссылкой на viktoriia_madeira.
Интересно "Это очень стрессово": украинка рассказала, как проходит экзамен по вождению в Ирландии
Какие недостатки есть на Мадейре?
Общественный транспорт
Его украинка считает большим минусом. Он есть, и автобусы курсируют между городами, и это даже стоит недорого – впрочем, логистика развита не очень хорошо.
Лично я считаю, что жить на острове без машины трудно, и это очень ограничивает передвижение, – поделилась украинка.
Дороги
Дороги на Мадейре для людей без большого опыта вождения могут стать настоящим вызовом – ведь там много склонов, серпантинов, тоннелей и тому подобное. Кроме того, есть немало туристов – и не все из них могут правильно рассчитать свои силы. А это означает, что на дорогах есть немало неуверенных водителей.
Украинка рассказала о минусах жизни на Мадейре: смотрите видео
Впрочем, качество дорог на высоком уровне – и особенно когда говорится о скоростных дорогах между городами.
Работа
Работы на Мадейре немного, и устроиться там совсем непросто. Отдельным минусом для многих людей станет то, что заработные платы там относительно невысокие. На Мадейре минимальная зарплата составляет 915 евро, а в среднем на острове зарабатывают 1200 – 1300 евро.
Поэтому для того, чтобы жить на острове, лучше работать онлайн, или иметь пассивный доход,
– поделилась украинка.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка рассказала о неожиданных, но неприятных минусах жизни в Польше – в частности, ей не нравятся низкие зарплаты и высокие налоги. Кроме того, она поделилась, что сталкивалась с предвзятым отношением к украинцам в стране.
Между тем недостатками поделилась и украинка из Испании – она рассказала, что прямо под окнами ее дома живут бездомные, а мошенников можно встретить почти повсюду. Кроме того, в стране ограбить могут посреди белого дня.