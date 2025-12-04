Польща оновлює правила для українців: як залишитися легально в Польщі після березня 2026-го

Тимчасовий захист для українців у Польщі завершиться 4 березня 2026 року. Про це нагадав Кароль Навроцький, підписавши відповідну поправку до спецзакону у вересні 2025 року, зазначивши, що робить це востаннє.

Як українцям легалізувати перебування в Польщі після закінчення тимчасового захисту – розкаже 24 Канал з посиланням на Inpoland.net.

Що відомо про поправку?

Згідно з поправкою, дозвіл на тимчасове проживання для українців зі статусом UKR, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни, діятиме до 4 березня 2026 року. Після цього громадянам України потрібно буде легалізувати своє перебування за правилами, що діють для інших іноземців.

Поправка також встановлює, що українці зможуть подати заяву на тимчасове проживання лише один раз. Це стосується заяв, поданих після набрання чинності законом, тобто після 30 вересня 2025 року. Наразі у Польщі розробляють спеціальну карту побуту для громадян України з PESEL UKR – CUKR, яка дасть право на легальне перебування протягом трьох років.



Як залишитися легально в Польщі після березня 2026-го / Фото Unsplash

Що робити українцям?

Для тих, хто планує залишитися в Польщі на тривалий час, існує ще один варіант легалізації – статус довгострокового резидента ЄС. Його можуть отримати особи, які:

легально проживають у Польщі 5 років,

мають стабільний дохід протягом 3 років,

володіють польською мовою на рівні не нижче B1.

За даними сайту уряду Польщі, частка українців серед власників дозволів на довгострокове проживання становить 55%. Отже, українці, які перебувають у Польщі за тимчасовим захистом, мають достатньо часу для підготовки документів та обрання оптимального шляху легалізації свого перебування після завершення дії захисту.

