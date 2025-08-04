Українка Наталія, яка проживає у Словенії, розповіла про переваги цієї країни. Їх виявилося чимало.

У коментарях багато українців погодилися із думкою жінки. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @natali_redzel.

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Які плюси проживання у Словенії?

Перше, що виділила українка – це безпека. Вона розповіла, що не боїться відпустити дитину погратися до майданчика саму.

Зверніть увагу. Столиця Словенії, Любляна, дійсно неодноразово потрапляла в топи рейтингів найбезпечніших міст Європи.

Крім того, це "перша у світі країна, яка отримала статус "зеленої столиці" Європи". Як зазначила Наталія, 60 відсотків Словенії вкрито лісами. Крім того, там дуже чисто, сортують сміття, і "дуже мало безхатьків".

Також Наталія розповіла, що за один день можна потрапити з моря в Альпи, а ще – швидко подорожувати до інших країн Європи.

Окремо вона виділила позитивне ставлення до українців серед місцевого населення.

Подобається ставлення словенців до українців, це вам не Польща. Багато українців мені написало, що збираються переїжджати (у Словенію – 24 Канал) саме з Польщі,

– сказала вона.

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Крім того, вона розповіла, що там високий рівень довіри до державних служб. Навіть якщо людина не знає словенську, там постараються допомогти й зробити перебування комфортним.