В комментариях многие украинцы согласились с мнением женщины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @natali_redzel.

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Какие плюсы проживания в Словении?

Первое, что выделила украинка – это безопасность. Она рассказала, что не боится отпустить ребенка поиграть на площадку саму.

Обратите внимание. Столица Словении, Любляна, действительно неоднократно попадала в топы рейтингов самых безопасных городов Европы.

Кроме того, это "первая в мире страна, которая получила статус "зеленой столицы" Европы". Как отметила Наталья, 60 процентов Словении покрыто лесами. Кроме того, там очень чисто, сортируют мусор, и "очень мало бездомных".

Также Наталья рассказала, что за один день можно попасть с моря в Альпы, а еще – быстро путешествовать в другие страны Европы.

Отдельно она выделила положительное отношение к украинцам среди местного населения.

Нравится отношение словенцев к украинцам, это вам не Польша. Много украинцев мне написало, что собираются переезжать (в Словению – 24 Канал) именно из Польши,

– сказала она.

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Кроме того, она рассказала, что там высокий уровень доверия к государственным службам. Даже если человек не знает словенский, там постараются помочь и сделать пребывание комфортным.