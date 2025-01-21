Японські пенсіонери масово "штурмують" в'язниці, щоб їх посадили: причина шокує

Літні люди у Японії все частіше обирають провести старість у в'язниці. Деякі з них навіть готові заплатити за це.

Японські пенсіонери прагнуть сісти за ґрати добровільно, за найдрібніші злочини. Зокрема найбільша жіноча в'язниця Японії, Тотіга, заповнена переважно представницями похилого віку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Чому японські пенсіонери прагнуть сидіти у в'язниці

Люди похилого віку в Японії прагнуть сісти у в'язницю заради виживання. Адже там вони отримують регулярне харчування, безплатну медичну допомогу, догляд та спілкування, якого їм не вистачає у житті на волі.

Охоронець Тотіги Такаєсі Шіранага розповів, що є навіть люди, які готові платити 20 тисяч або 30 тисяч єн на місяць, якщо зможуть, щоб жити там постійно.

Є люди, які приходять сюди, бо холодно або тому що вони голодні. Вони можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу, поки перебувають у в'язниці, але після звільнення їм доведеться платити за неї самим, тому деякі люди хочуть залишитися тут якнайдовше,

– сказав він.

Він зауважив, що тепер в'язниця більше нагадує будинок для пристарілих, а не тюрму, в якій утримують злочинців. Персонал змушений доглядати за пенсіонерами, допомагати їм купатися та їсти, а також змінювати підгузки.

Так, жінки у цій в'язниці живуть за ґратами та змушені працювати на тюремних фабриках, але більшість з них це цілком влаштовує.

Річ у тім, що 20% японців у віці 65+ живуть у бідності, а в'язниця надає всі засоби для існування. Також багато пенсіонерів обирають таке життя через те через самотність.



Для багатьох японських пенсіонерів в'язниця є єдиним варіантом для виживання / Unsplash

У цій в'язниці дуже хороші люди. Можливо, це життя для мене найстабільніше,

– сказала 81-річна жінка, яка відбуває покарання за крадіжку їжі.

Навіть після того, як такі люди виходять на волю і повертаються до нормального життя, вони не мають нікого, хто б про них піклувався. Є також люди, яких кинули сім'ї після неодноразового скоєння злочинів, і вони тепер фактично не мають дому.

Зокрема 51-річна Йоко (ім'я змінене журналістами з міркувань безпеки), яка була ув'язнена за звинуваченням у наркотиках 5 разів за останні 25 років, розповіла, що деякі люди навмисно роблять погані вчинки, щоб знову сісти у в'язницю.