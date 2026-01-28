"Я виходжу на вулицю, щоб погрітися": українка розкритикувала популярну курортну країну ЄС
- Українка Ірина, яка проживає в Іспанії, розповіла про труднощі з холодом взимку через відсутність опалення та погану ізоляцію вікон.
- На півдні Іспанії, в таких містах як Малага та на Канарських островах, теплий клімат зберігається майже цілий рік.
Українка, що живе в популярній країні Європи, розповіла, що життя там зовсім не таке "казкове", як може видаватися, а по-справжньому добре живуть тільки ті, хто мають 3000 євро на родину чи більше.
Багато людей мріють про життя в Іспанії, бо уявляють тепле море, гарячий пісок та 300 сонячних днів на рік. Втім, українка Ірина, що вже живе у цій країні, розкрила неприємні нюанси іспанської зими, про які багато людей і не підозрюють, повідомляє irina_lifest.
Цікаво Не тільки Париж: ось 10 найромантичніших міст світу
Що потрібно знати про життя в Іспанії?
Українка Ірина розповіла, що гарне життя з морем та сонячними днями можуть отримати люди, які мають в Іспанії гарний заробіток – принаймні 3000 євро на родину.
А якщо у вас немає грошей, ви шукаєте дешеву квартиру, де немає опалення, будете ходити в шапці,
– поскаржилася українка.
Сама вона у квартирі одягає не лише шапку, але й два теплих светри, адже там дуже холодно. Проблема також в іспанських вікнах: вони не захищають від холодних зимових вітрів та створюють протяги у житлі. І навіть якщо у квартирі є кондиціонер для опалення, все тепле повітря швидко виходить через щілини у вікнах.
Українка розповіла, як зимує в Іспанії: дивіться відео
Окрім того, в Іспанії підлогу заведено повсюди викладати плиткою, а взимку вона швидко стає дуже холодною.
Опалення немає, і в квартирах холодніше, ніж на вулиці. Я іноді на вулицю виходжу, щоб погрітися, бо там вийшло сонечко. Готові ви до цього?
– поскаржилася жінка.
У квартирі ж температура тримається на рівні 11 градусів.
Де в Іспанії тепло взимку?
Втім, не вся країна взимку стає дуже холодною. На півдні Іспанії є кілька міст, де сонечком й теплом можна і справді насолоджуватися практично цілий рік, пише Expat Explore.
- Малага. Місто – справжнє диво не тільки для людей, що прагнуть тепла взимку, але й для любителів старовинної архітектури.
- Канарські острови. Тенерифе – це надзвичайно популярний курорт Іспанії, і недарма, адже тепло там тримається довше, ніж в багатьох інших точках країни.
- Альмерія. В більшість зимових днів температура у цій провінції Андалусії не опускається нижче, ніж до 20 градусів.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка розкрила вартість переїзду до Іспанії – і ця сума значно більша, ніж може видатися на перший погляд.
Окрім того, в Іспанії слід остерігатися шахраїв – і про найпопулярніші схеми крадіїв у Валенсії розповіла дівчина, що живе в країні вже понад три роки.