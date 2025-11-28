Важливі зміни для біженців: у Нідерландах готують план повернення українців додому

Наразі у Нідерландах проживає приблизно 120 000 українських біженців, і в країні вже почали продумувати план їхнього повернення додому.

Згідно з новим планом уряду, вже 2027 року за умови встановлення миру, українці в Нідерландах отримають новий спеціальний статус, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS. Він спрямований на повернення біженців до України.

Які зміни для біженців готуються у Нідерландах?

У пропозиції Міністерства у справах біженців та міграції мовиться, що працевлаштовані українці вже мають платити за оренду житла та самостійно оплачувати страхові внески і медичне страхування. А ось ті українці, що не мають роботи, мають подати заявку на отримання допомоги.

Таким чином країна намагається знизити витрати на прийом біженців та запобігти подачі заявок на отримання статусу проживання в IND після закінчення програми тимчасового захисту. Наразі з 120 000 українців, що проживають у Нідерландах, понад 60% мають роботу.

Тож вже цьогоріч притулок для біженців з України не буде автоматично безкоштовним – люди, що мають дохід, сплачуватимуть за муніципальне житло внески, що становитимуть кілька сотень євро. Такі заходи потрібні з кількох причин. Передусім, біженців у країні багато, і IND – Служба імміграції та натуралізації – не може обробляти ще більше заяв про надання притулку.

Окрім того, вже з 2027 року країна не буде резервувати кошти на прийом українців. Та Кабінет міністрів Нідерландів ще має обговорити питання внесків з муніципалітетами країни, що мають виплачувати допомогу та надавати біженцям житло.

Втім, вже зараз муніципалітети не можуть забезпечити житло для усіх українців, а місця прийому переповнені.

