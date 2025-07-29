Українські біженці в Польщі: до яких змін підготуватися вже зараз

Наразі Польща проводить переоцінку своєї системи соціальних виплат, яка охоплює різні категорії громадян. Цей перегляд виходить за рамки підтримки українських біженців, й стосується і місцевого населення та іноземців з інших країн.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна. До чого готуватися українським біженцям у Польщі – далі у матеріалі.

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Яких змін чекати українським біженцям в Польщі?

У нещодавній заяві Боднар підкреслив значний економічний вплив українців на польський бюджет, стверджуючи, що їхні внески значно перевищують допомогу, яку вони отримують. Він зазначив, що фінансова підтримка, яка виділяється для певних категорій біженців, у п'ять-шість разів менша, ніж податкові надходження, які генерує українська громада.

Є намір, і він реалізований у певних законопроєктах, про перегляд допомоги, яка надається різним категоріям громадян, не тільки біженцям, не тільки українцям,

– заявив дипломат.

Зібрані кошти використовуються на різні цілі, включаючи соціальне житло, підтримку осіб з обмеженими можливостями та інші необхідні послуги. Було також підкреслено, що ці ресурси йдуть на користь не лише українцям, але й іншим вразливим групам всередині країни.

Ревізія житла

У Польщі зараз проводиться аудит соціального житла, яким користуються українські біженці. Посол повідомив, що деякі особи продовжують займати пільгове житло, попри достатній дохід.

Перевірка виплат

Влада активно перевіряє правильність виплат соціальних допомог. Це включає випадки, коли особи подали заяву на отримання допомоги, але згодом виїхали з регіону, й продовжують отримувати виплати.



У Польщі перевіряють правильність соцвиплат / Фото Unsplash

Обмеження на програму "800+"

Польський уряд запровадив нові заходи щодо програми "800+", яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину, яка навчається в школі. Влада виявила випадки, коли деякі українські діти не виконували вимоги щодо відвідування школи, необхідні для отримання цих коштів.

У відповідь на це прийняли закон, який передбачає припинення виплат, якщо дитина пропускає школу.

Статус біженця до 2027 року

Важливим кроком стало те, що Європейський Союз оголосив про продовження тимчасового захисту для українців за кордоном до 2027 року.

Польща наразі оновлює своє законодавство, щоб увідповіднювати його до директив ЄС.