У Польщі іноземці купуватимуть житло по-новому: ось що зміниться для українців

Вже 2 червня під час останнього засідання уряд Польщі ухвалив законопроєкт про придбання нерухомості іноземцями. І зміни стосуватимуться й українців, що живуть у країні.

Зміни у законах щодо придбання нерухомості, серед іншого, спрямовані також на спрощення перевірок, пише InPoland.

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Як зміняться правила покупки нерухомості у Польщі?

Речник уряду Адам Шляпка розповів, що новий законопроєкт запроваджує електронну процедуру подання документів нотаріусами. Відтепер щоразу, коли іноземці купуватимуть нерухомість, а також частки та акції у компаніях, вони матимуть оформлювати документи цифровим способом.

Ці зміни, за словами речника, стосуються впорядкування та контролю за придбаною нерухомістю у Польщі. Нотаріуси подаватимуть документи до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) винятково в електронному вигляді.

Станом на зараз основним джерелом інформації щодо того, якою кількістю житла та іншої нерухомості у Польщі володіють іноземці, є виписки з нотаріальних актів. Всі документи подаються у паперовому вигляді протягом 7 днів з оформлення акта.



Документи про купівлю нерухомості потрібно буде подавати електронно / Фото Pexels

Втім, через це щороку відомство фіксує випадки, коли нотаріуси не подають документи вчасно, і це впливає на достовірність юридичних операцій, а також точність реєстрів. А ось нова система дозволить подавати документи швидше через ІТ-систему CREWAN.

Скільки українців купують житло у Польщі?

Наразі у Польщі проживає чимало українців, що мають в країні тимчасовий захист – і частина з них купують нерухомість. Наразі частка іноземців, що купляють житло у Варшаві, становить приблизно 10% – і найбільше серед цих іноземців саме українців.

За даними 2025 року, українці володіють приблизно 9,3 тисячами квартир у Польщі.