Залужний, Зеленський і Буданов стабільно утримують лідерство народної довіри, – блогер

Валерій Залужний, Володимир Зеленський і Кирило Буданов стабільно утримують лідерство народної довіри, і така ситуація є цілком виправданою.

Про це, коментуючи свіжу соціологію, заявив блогер і політичний експерт Михайло Шнайдер, пише 24 Канал.

Кому довіряють люди?

Залужний, Зеленський та Буданов – це усталена трійка лідерів народної довіри. Оскільки ніхто досі не знає, коли ж відбудуться наступні вибори, то власне електоральні рейтинги аналізувати ще дуже зарано. Тому продовжуємо стежити за показниками суспільної довіри – і тут є над чим замислитися. Серпневе дослідження від "Рейтингу" вчергове показало, що найбільше Українці довіряють колишньому головкому, чинному президенту та генералу-розвіднику,

– підкреслив експерт.

За його словами, на сьогодні рівень суспільної довіри до Валерія Залужного становить 74%, до Володимира Зеленського – 68%, до Кирила Буданова – 59%. Експерт також пояснив, що в липні очільник ГУР, за даними того ж "Рейтингу", також посів третє місце – тоді він мав 56%. Тобто Буданов перебуває в топ–3, і його рейтинг стабільно зростає.

На думку Шнайдера, це пояснюється тим, що ГУР працює ефективно та безперервно, і люди не можуть цього не бачити. Саме тому соціологія різних дослідницьких компаній вже більше ніж півтора року демонструє високий рейтинг Буданова – як особистий, так і його умовної партії.

Схоже на те, що Українці великою мірою пов’язують свою безпеку та існування країни саме з діяльністю Буданова,

– констатував блогер.

Загалом, додав він, можна говорити про те, що по рейтингах довіри вже сформувалася усталена трійка лідерів.

"Видно й те, що популярність Залужного взяла курс на зниження – головними причинами цього я бачу його відірваність від України і не вельми активну діяльність на посаді посла. Щодо перспектив Зеленського, то вони значною мірою залежать від того, якими будуть його досягнення найближчим часом – зокрема, результати переговорів з Росією, Штатами та по інших важливих питаннях. І, звичайно, давно зрозуміло, що політичні лідери старої формації не мають високої довіри в суспільстві – схоже, що це вже назавжди. Той же Порошенко зберігає свій "ядерний" електорат у 5-6%, але вийте за його межі вже навряд чи зможе. Серпневе дослідження "Рейтингу" ще раз підтвердило, що український народ готовий підтримати нових політичних діячів", – резюмував Шнайдер.