Залужный, Зеленский и Буданов стабильно удерживают лидерство народного доверия, –блогер

Валерий Залужный, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов стабильно удерживают лидерство народного доверия, и такая ситуация вполне оправдана.

Об этом, комментируя свежую социологию, заявил блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер, пишет 24 Канал.

Кому доверяют люди?

Залужный, Зеленский и Буданов – это устоявшаяся тройка лидеров народного доверия. Поскольку никто до сих пор не знает, когда же состоятся следующие выборы, то собственно электоральные рейтинги анализировать еще очень рано. Поэтому продолжаем следить за показателями общественного доверия – и здесь есть над чем задуматься. Августовское исследование от "Рейтинга" в очередной раз показало, что больше всего Украинцы доверяют бывшему главкому, действующему президенту и генералу-разведчику,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодня уровень общественного доверия к Валерию Залужному составляет 74%, к Владимиру Зеленскому – 68%, к Кириллу Буданову – 59%. Эксперт также пояснил, что в июле глава ГУР, по данным того же "Рейтинга", также занял третье место – тогда он имел 56%. То есть Буданов находится в топ–3, и его рейтинг стабильно растет.

По мнению Шнайдера, это объясняется тем, что ГУР работает эффективно и непрерывно, и люди не могут этого не видеть. Именно поэтому социология различных исследовательских компаний уже более полутора лет демонстрирует высокий рейтинг Буданова – как личный, так и его условной партии.

Похоже на то, что украинцы во многом связывают свою безопасность и существование страны именно с деятельностью Буданова,

– констатировал блогер.

В общем, добавил он, можно говорить о том, что по рейтингам доверия уже сформировалась устоявшаяся тройка лидеров.

"Видно и то, что популярность Залужного взяла курс на снижение – главными причинами этого я вижу его оторванность от Украины и не очень активную деятельность на посту посла. Относительно перспектив Зеленского, то они в значительной степени зависят от того, какими будут его достижения в ближайшее время – в частности, результаты переговоров с Россией, Штатами и по другим важным вопросам. И, конечно, давно понятно, что политические лидеры старой формации не имеют высокого доверия в обществе – похоже, что это уже навсегда. Тот же Порошенко сохраняет свой "ядерный" электорат в 5-6%, но выйти за его пределы уже вряд ли сможет. Августовское исследование "Рейтинга" еще раз подтвердило, что украинский народ готов поддержать новых политических деятелей", – резюмировал Шнайдер.