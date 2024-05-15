У Роберта Фіцо стріляли: Орбан прокоментував замах на словацького колегу

На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інцидент.

Нагадаємо, словацькі ЗМІ в середу, 15 травня, повідомили про стрілянину після засідання уряду. Там зазначили, що Фіцо доправили до лікарні.

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Реакція прем'єра Угорщини

Сьогодні вдень світову спільноту сколихнули новини про те, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після засідання уряду.

Словацькі політики шоковані замахом на Фіцо. Також на цей інцидент відреагували і в Угорщині. Зокрема, свій коментар надав очільник угорського уряду Віктор Орбан. Після почутих новин у своєму фейсбуці прем'єр-міністр написав допис, де побажав швидкого одужання Роберту Фіцо.

Я глибоко шокований почути про жахливий напад на мого друга Роберта Фіцо. Ми молимося за його швидке одужання,

– написав він.

В якому стані зараз прем'єр-міністр Словаччини