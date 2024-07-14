Замах на Трампа підвищить його шанси перемоги на виборах президента, – Politico

На Дональда Трампа, кандидата в президенти США від республіканців, вчинили замах 13 липня у Пенсільванії. Західні журналісти, що це може підвищити його шанси на перемогу у президентських перегонах.

Замах на колишнього президента Дональда Трампа обурив, підбадьорив республіканців, які привітали стиснутий кулак Трампа після пострілів. Водночас це протверезило демократів, які вже нервували через загрозу політичного насильства та їхні зменшені перспективи цієї осені.

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Республіканці звинувачують опонентів

За кілька хвилин після пострілу гнів республіканців через стрілянину змінився на захоплення інстинктивною реакцією Трампа, а потім на радість його непокорі. До заходу сонця та без конкретної інформації про особу загиблого стрілка республіканці відкрито звинувачували в інциденті своїх політичних опонентів.

Ми не терпітимемо цієї атаки зліва,

– сказав присутній на мітингу конгресмен Майк Келлі.

Звинувачення було настільки ж грубим, наскільки й примітним. Це змусило пригадати вбивство президента Джона Кеннеді в 1963 році, яке багато демократів негайно приписали республіканцям.

Однак у 2024 році претензії надійшли швидко, попри відсутність інформації про мотиви.

Сенатор Майк Лі разом із Робертом О’Браєном, колишнім радником Трампа з національної безпеки, закликав Байдена зняти всі федеральні звинувачення проти колишнього президента.

Діти Трампа також відреагували на замах на свого батька радше із почуттям тріумфу, ніж шоку.

Він ніколи не припинить боротьбу, щоб врятувати Америку,

– написав Дональд Трамп-молодший.

Інші, включно з чинними членами Конгресу, поспішили опублікувати фото Трампа зі стиснутим кулаком, а потім приєдналися до офіційних осіб, щоб використати години після стрілянини, щоб розповісти про початкові повідомлення ЗМІ.

Прихильники Трампа відчували гнів задовго до замаху

Однак швидкість і інтенсивність відповіді також відображали гнів, який відчували багато прихильників Трампа задовго до замаху. Його прихильники вважають, що уряд переслідує його так, як личить опозиційному лідеру у вигнанні.

Можливо, зараз це було неприємно, але була причина, чому багато республіканців вирішили швидко опублікувати фотографії закривавленого Трампа: вони виявляться політично вагомими.

Під час виборчих кампаній сприйняття може швидко перетворитися на реальність, а символізм часто важливіший за суть. Ще до катастрофічних дебатів президента Байдена Трамп балотувався на платформі сили, представляючи себе як політично мускулисту фігуру проти слабкого та старіючого чинного президента. З’їзд висунення кандидатів від Республіканської партії, який відбудеться наступного тижня, зустріне Трампа, як героя.

Стратег Республіканської партії Майк Мерфі передбачив, що піднятий кулак стане культовим символом з’їзду.

"Сильний і неправильний" переважає "слабкого та правильного"

Колишній президент, ймовірно, насолодиться ефектом об’єднання в негайних опитуваннях, і більше незалежних, ймовірно, змінять його шлях. Американці будуть співчувати Трампу.

Незрозуміло, чи стимулює стрілянина заклики демократів до Байдена вийти з перегонів. Більшість обраних демократів відреагували на стрілянину, засудивши політичне насильство, і мало хто хотів обговорювати, як це може відбитися в кампанії.

Проте в приватному житті багато політичних ветеранів Демократичної партії готові до того, що Трамп насолодиться підтримкою на з’їзді. І не важко було виявити відчуття приреченості, що і без того важка кампанія, можливо, стала недосяжною. Один із давніх стратегів згадав пам’ятний рядок Білла Клінтона про те, що "сильний і неправильний" завжди переважає над "слабким і правильним".

Демократів хвилювало, чи зможе Байден витримати цей момент.

Незадовго до стрілянини президент перекрикнув представника Демократичної партії під час телефонної конференції, щоб зберегти його кандидатуру в списку та продемонструвати нервовим законодавцям, що він здатний пройти вперед. Але цей дзвінок збентежив навіть деяких найвідданіших союзників Байдена. головнокомандувачем.

Після цього президент сів у свій кортеж і прибув пізно на суботню вечірню месу, коли літній дощ пройшов біля його пляжного будинку в Делавері.

Цей епізод здався кінематографічним, яскрава сцена в надзвичайний момент політичної кризи: президент, який тримається за посаду, а його власна партія влаштовує те, що фактично є парламентським переворотом у середині кампанії.

Справжнє питання сьогодні ввечері, – які це матиме наслідки для нашої країни, чи збираємося ми відступити, чи заглибимося в розкол і насильство?

– сказав Девід Аксельрод, стратег Демократичної партії,

Не тільки у нього виникло це запитання. Карл Роус також поцікавився, чи США вступають в такий період, як з 1963 по 1981 рік. Від убивства Кеннеді до замаху на життя Рональда Рейгана через два місяці його президентства була серія політичних убивств і дві спроби стрілянини у тодішнього президента Джеральда Форда.

Конгресмен Гай Решенталер, який є прихильником Трампа, але після замаху його цікавить лише, чи це не одноразовий випадок і буде більше політичного насильства.

Як це може вплинути на рейтинги

У 1981-му Рейган піднявся на 22 пункти в опитуваннях після замаху на нього. Відповідно до опитувань, Reuters/Ipsos, більшість респондентів вважає, що Трамп набагато краще впорається із економічними та міграційними викликами.

Крім цього, аналітики ринку прогнозують пожвавлення торгівлі й підвищення прибутків, меншого регулювання та послаблення норм щодо протидії змінам клімату, а також скорочення податків за президентства Трампа.

Після поранення на підтримку Трампа вже висловилися американські мільярдери Ілон Маск і Білл Акман.

Ставки на перемогу Дональда Трампа після замаху підвищились до майже 68%. Водночас ставки на перемогу Джо Байдена майже не змінилися, залишившись на рівні 15%.