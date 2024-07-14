Утім, чи не кожен президент США переживав замахи. Це вже третій напад на Трампа, також хотіли вбити Барака Обаму, коли він був ще кандидатом в президенти. Загалом за всю історію США було вбито чотирьох лідерів і поранено трьох.

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Що Байден сказав про напад на Трампа

Промова Байдена розпочалася о 21:05. Вона тривала буквально декілька хвилин, на запитання журналістів президент не відповів.

Байден підкреслив: говорив із Трампом учора по телефону, щоб переконатися, що той у порядку та в безпеці. Він доручив Секретній службі гарантувати повну безпеку Трампа, збільшивши його охорону, і засудив напад, говорячи, що в США немає місця політичному насильству.

ФБР і Секретна служба, всі органи безпеки прозвітували президенту щодо відомих деталей замаху на Трампа. Розслідування ще на початковому етапі. Ім'я нападника встановили, це Томас Метью Крукс, але його мотиви ще не встановили. Тож Байден закликав не робити поспішних висновків і не спекулювати на замаху.

Дайте ФБР зробити їхню роботу,

– пояснив лідер США.

Секретній службі доручено провести детальний аналіз того, що сталося. І повністю убезпечити тих, хто збереться на з'їзд Республіканської партії 15 липня. У Мілвокі Трампа мали офіційно номінувати на кандидата в президенти.

Міністерство нацбезпеки має провести незалежний огляд того, що сталося.

Також Байден висловив співчуття родині пенсильванця, який загинув під час мітингу.