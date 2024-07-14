Про це в розмові з 24 Каналом озвучив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що він не поділяє думки інших експертів, які вважають, що замах на Трампа під час передвиборчого мітингу гарантує перемогу для нього у виборах на пост президента Сполучених Штатів.

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Замах на Трампа консолідує його прихильників

Фесенко впевнений, що цей замах емоційно консолідує прихильників Дональда Трампа, але в нього, зі слів політолога, й так достатньо мобілізований електорат.

"Щодо тих, хто не визначився – не думаю, що після цього інциденту вони підуть голосувати за Трампа. На їхній вибір впливатимуть, імовірніше, економічні й політичні чинники, а не ця емоція, яка 13 липня проявилася. Ці люди, які досі коливаються, не підтримують ні Байдена, ні Трампа, тому емоції на них менше за все діятимуть", – вважає Фесенко.

Хід передвиборчої кампанії може змінитись

Політолог нагадав, що до виборів у США ще декілька місяців й хід кампанії може змінитися. На думку Фесенка, якби інцидент з замахом трапився напередодні голосування, тоді б, можливо, це дало вирішальну перевагу для Трампа.

Якби цей замах призвів до фатального результату й Трампа не стало б, тоді це точно б змінило хід виборчої кампанії. Поки що від цієї ситуації виграв найбільше Трамп, це йому допомогло, але це ще вирішило хід виборчої кампанії. Тому рано робити висновки,

– вважає політолог.

Зі слів Фесенка, є ще 1 чинник, який впливатиме на подальший розвиток передвиборчої кампанії й стосується він того, хто піде на вибори від демократичної партії США. Саме це, на думку політолога, може вплинути на хід виборів набагато суттєвіше, ніж ситуація із замахом на Трампа.