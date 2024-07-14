Ба більше, окупанти вже навіть цинічно обіцяють "помсти" за Дональда Трампа. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми Постріли, крики та паніка: з'явилось повне відео замаху на Дональда Трампа

Росіяни цинічно шукають "слід України" у замаху на Трампа

Так званий сенатор від Кримського регіону, член міжнародного комітету Ради федерації Сєргєй Цеков заявив, що нібито Київ "неодноразово негативно висловлювався" щодо Дональда Трампа. Тому окупант вважає, що буцімто у цій справі є й "український слід".

Цеков також закликав владу США розглянути "версію причетності українських спецслужб до замаху" на колишнього американського президента.

Водночас низкою пропагандистських пабліків уже почали публікувати фото з "помстою Україні за Трампа". Зокрема, росіяни ширять фото з боєприпасами, на яких написані такі вирази, як "за Трампа", "за вухо Трампа", а також "ви відповісте за замах".

Росіяни вже готують "помсту" за замах на Дональда Трампа / Фото з російських телеграм-каналів

До слова, Федеральне Бюро Розслідувань заявило, що постріли на виступі Трампа зробив 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, що в штаті Пенсільванія.

У статуті виборців штату зазначено, що Томас Метью Крукс був зареєстрований як республіканець, однак журналісти повідомляли, що він надсилав 15 доларів ліберальному комітету політичних дій ActBlue, який підтримує Демократичну партію, коли йому було ще 17 років.