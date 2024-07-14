Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог Владимир Фесенко, заметив, что он не разделяет мнения других экспертов, которые считают, что покушение на Трампа во время предвыборного митинга гарантирует победу для него в выборах на пост президента Соединенных Штатов.

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Покушение на Трампа консолидирует его сторонников

Фесенко уверен, что это покушение эмоционально консолидирует сторонников Дональда Трампа, но у него, по словам политолога, и так достаточно мобилизованный электорат.

"Относительно тех, кто не определился – не думаю, что после этого инцидента они пойдут голосовать за Трампа. На их выбор будут влиять, вероятнее, экономические и политические факторы, а не эта эмоция, которая 13 июля проявилась. Эти люди, которые до сих пор колеблются, не поддерживают ни Байдена, ни Трампа, поэтому эмоции на них меньше всего будут действовать", – считает Фесенко.

Ход предвыборной кампании может измениться

Политолог напомнил, что до выборов в США еще несколько месяцев и ход кампании может измениться. По мнению Фесенко, если бы инцидент с покушением случился накануне голосования, тогда бы, возможно, это дало решающее преимущество для Трампа.

Если бы это покушение привело к фатальному исходу и Трампа не стало бы, тогда это точно бы изменило ход избирательной кампании. Пока что от этой ситуации выиграл больше всего Трамп, это ему помогло, но это еще решило ход избирательной кампании. Поэтому рано делать выводы,

– считает политолог.

По словам Фесенко, есть еще 1 фактор, который будет влиять на дальнейшее развитие предвыборной кампании и касается он того, кто пойдет на выборы от демократической партии США. Именно это, по мнению политолога, может повлиять на ход выборов гораздо существеннее, чем ситуация с покушением на Трампа.