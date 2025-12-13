"Нам сказали, що поїзд заміновано": пасажир рейсу Київ – Будапешт розповів подробиці інциденту

У суботу, 13 грудня, одразу кілька міжнародних поїздів зупинили через повідомлення про нібито замінування. Пасажирам довелося вийти з вагонів фактично просто посеред лісу, поки сапери перевіряли поїзд.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів один з пасажирів потягу Київ – Будапешт.

Що сталося в потязі Київ – Будапешт?

Один із пасажирів розповів, що близько 14:00 поїзд почав зупинятися, після чого провідниця вагона повідомила, що поїзд заміновано.

За словами співрозмовника видання, на той момент склад уже проїхав Шепетівку й зупинився на проміжній технічній станції посеред лісу.

Нас усіх вивели з вагона, на моє питання, чи брати з собою валізу, розгублена провідниця сказала, що не знає,

– додає пасажир.

З поїзда вийшли всі – зокрема жінки з дітьми, люди похилого віку, а осіб з інвалідністю з вагонів виносили провідники-чоловіки.

Люди стояли на узбіччі залізниці, однак їх попросили відійти від вагонів приблизно на 100 метрів. Згодом на місце прибули сапери, які оглянули весь поїзд і не виявили жодних небезпечних предметів. Вже близько 14:50 пасажирам дозволили повернутися до вагонів.

Пасажир додав, що, за словами провідниці, подібні терористичні залякування не вперше трапляються на маршрутах іноземного сполучення.

Усіх пасажирів евакуювали з поїзда / Фото: кореспондент 24 Каналу

Оновлено. У пресслужбі Укрзалізниці підтвердили, що у поїздах, де надійшли повідомлення про можливе мінування, наразі триває огляд саперів на наявність вибухівки. Після завершення перевірки та підтвердження, що небезпечних предметів не виявлено, поїзди одразу відновлять свій рух за маршрутами.

Масові "мінування" потягів: що відомо