"Нам сказали, что поезд заминирован": пассажир рейса Киев – Будапешт рассказал подробности инцидента
- Поезд Киев – Будапешт остановили из-за сообщения о заминировании, пассажиров эвакуировали из вагонов.
- Впоследствии на место прибыли саперы, которые осмотрели весь поезд и не обнаружили никаких опасных предметов, пассажиры вернулись в вагоны.
В субботу, 13 декабря, сразу несколько международных поездов остановили из-за сообщения о якобы минировании. Пассажирам пришлось выйти из вагонов фактически прямо посреди леса, пока саперы проверяли поезд.
Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал один из пассажиров поезда Киев – Будапешт.
Что произошло в поезде Киев – Будапешт?
Один из пассажиров рассказал, что около 14:00 поезд начал останавливаться, после чего проводница вагона сообщила, что поезд заминирован.
По словам собеседника издания, на тот момент состав уже проехал Шепетовку и остановился на промежуточной технической станции посреди леса.
Нас всех вывели из вагона, на мой вопрос, брать ли с собой чемодан, растерянная проводница сказала, что не знает,
– добавляет пассажир.
Из поезда вышли все – в частности женщины с детьми, пожилые люди, а лиц с инвалидностью из вагонов выносили проводники-мужчины.
Люди стояли на обочине железной дороги, однако их попросили отойти от вагонов примерно на 100 метров. Впоследствии на место прибыли саперы, которые осмотрели весь поезд и не обнаружили никаких опасных предметов. Уже около 14:50 пассажирам разрешили вернуться в вагоны.
Пассажир добавил, что, по словам проводницы, подобные террористические запугивания не впервые случаются на маршрутах международного сообщения.
Всех пассажиров эвакуировали из поезда / Фото: корреспондент 24 Канала
Обновлено. В пресс-службе Укрзализныци подтвердили, что в поездах, где поступили сообщения о возможном минировании, саперы продолжают осмотр на наличие взрывчатки. После завершения проверки и подтверждения, что опасные предметы не обнаружены, поезда сразу возобновят движение по маршрутам.
Массовые "минирования" поездов: что известно
Сначала в сети появилось сообщение о якобы минировании международного поезда, который двигался по маршруту Киев – Перемышль. По словам очевидцев, пассажиров с багажом эвакуировали из вагонов и высадили на открытой местности.
Работники Укрзализныци отметили, что ранее с подобными ситуациями на территории Польши не сталкивались, поэтому сейчас уточняют алгоритм действий.
Впоследствии также стало известно, что саперы осуществляют осмотр еще одного поезда международного сообщения Киев – Будапешт с целью проверки на наличие взрывоопасных предметов.