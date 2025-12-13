Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал один из пассажиров поезда Киев – Будапешт.

Что произошло в поезде Киев – Будапешт?

Один из пассажиров рассказал, что около 14:00 поезд начал останавливаться, после чего проводница вагона сообщила, что поезд заминирован.

По словам собеседника издания, на тот момент состав уже проехал Шепетовку и остановился на промежуточной технической станции посреди леса.

Нас всех вывели из вагона, на мой вопрос, брать ли с собой чемодан, растерянная проводница сказала, что не знает,

– добавляет пассажир.

Из поезда вышли все – в частности женщины с детьми, пожилые люди, а лиц с инвалидностью из вагонов выносили проводники-мужчины.

Люди стояли на обочине железной дороги, однако их попросили отойти от вагонов примерно на 100 метров. Впоследствии на место прибыли саперы, которые осмотрели весь поезд и не обнаружили никаких опасных предметов. Уже около 14:50 пассажирам разрешили вернуться в вагоны.

Пассажир добавил, что, по словам проводницы, подобные террористические запугивания не впервые случаются на маршрутах международного сообщения.

Всех пассажиров эвакуировали из поезда / Фото: корреспондент 24 Канала

Обновлено. В пресс-службе Укрзализныци подтвердили, что в поездах, где поступили сообщения о возможном минировании, саперы продолжают осмотр на наличие взрывчатки. После завершения проверки и подтверждения, что опасные предметы не обнаружены, поезда сразу возобновят движение по маршрутам.

Массовые "минирования" поездов: что известно