Російські війська націлені на поля, щоб заморити українців голодом, – The New York Times

Російська окупаційна армія націлена на поля України та сільгоспобладнання. Кремль прагне заморити українців голодом та зруйнувати одну з найважливіших ланок економіки країни.

За оцінками всесвітньої організації з розмінування HALO Trust, міни та вибухові речовини могли забруднити територію розміром із Велику Британію.

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Окупанти хочуть заморити українців голодом

Проблема замінувань дуже гостро стоїть у Херсонській області, де російські війська практично скрізь залишили вибухові речовини після того, як Сили оборони звільнили частину територій. Фермери вважають, що окупанти руйнують найважливішу галузь економіки України.

Область є однією із сільськогосподарських житниць України, яка до війни славилася своїми кавунами та помідорами, а також великим виробником зерна та соняшникової олії. Згідно з державною статистикою, до вторгнення Росії Херсон виробляв більше овочів за обсягом, ніж будь-яка інша область України,

– наголосили в The New York Times.

Поки рано робити оцінки того, скільки часу може знадобитися для знешкодження всіх мін у Херсонській області. Значні ділянки звільненої території досі залишаються в зоні досяжності російських артилерійських установок. Окрім цього, вони щодня зазнають обстрілів, зокрема касетними боєприпасами.

Варто зауважити, що на зерносховищі компанії "Нібулон", одного з найбільших у країні експортерів сільськогосподарської продукції, після проходу російських військ не залишилося жодної непошкодженої будівлі.

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345 мільйонів осіб страждають від гострої нестачі продовольства

Влітку Україні вдалося відновити експорт продовольства Чорним морем. Але постачання українського зерна в рамках "зернового коридору" не покриває всіх потреб.

Затяжна глобальна продовольча криза стала одним з найбільш далекосяжних наслідків війни Росії, сприяючи повсюдному голоду, бідності та передчасній смерті,

– мовиться в матеріалі The New York Times.

У повідомленні вказують оцінки Всесвітньої продовольчої програми ООН, відповідно до яких понад 345 мільйонів осіб страждають від гострої нестачі продовольства або наражаються на ризик голоду. Цей показник удвічі більший, ніж у 2019 році.